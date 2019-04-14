Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкоматИзвестия 13:57
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады, документ опубликовал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков 13 апреля.
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