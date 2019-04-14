Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкоматИзвестия 13:57

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады, документ опубликовал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков 13 апреля.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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