Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкоматИзвестия 13:57

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады, документ опубликовал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков 13 апреля.
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В Минобороны Украины заявили о неявке Зеленского в военкомат по повесткам

РБК13:51

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Газета.Ru18:32

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Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

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Минобороны Украины: Зеленский четырежды проигнорировал повестки во время мобилизации

ТАСС13:29

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

РИА Новости13:27
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Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что причастен к задержанию экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
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В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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