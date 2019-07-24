Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидераRT на русском 09:31

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось

Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента

Советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай в комментарии РИА Новости опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Тайипа Эрдогана.
РИА Новости08:38

Подробнее о событии

Эрдоган после опровержения слухов о кончине замечен на переговорах

РЕН ТВ18:51

СМИ сообщили о смерти президента Турции Раджепа Эрдогана

VSE42 Новостивчера в 06:25

В Турции прокомментировали сообщения о смерти Эрдогана

Газета.Ru11:49

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Lenta.ru08:55

Эрдоган не умер, он в отпуске: советник президента Турции опроверг слухи

Вести.Ru08:51

Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента

РИА Новости08:38

Эрдоган провёл переговоры с премьером Малайзии

RT на русском18:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Происшествия

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено в 15:13
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено в 09:09
Экономика

Разводы приводят к ипотечной просрочке

Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Любовь Соболь вызвали на допрос

Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 17:48
Политика

Мюллер заявил, что его доклад не оправдал Трампа

Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено в 09:08
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Мама Ольги Бузовой объяснила, когда дочь завершит карьеру

Развеяла сомнения и успокоила миллионы поклонников Ирина Бузова, мама Ольги.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Вдова развеяла прах Сергея Доренко на горе Митридат в Керчи

Журналист родился в этом городе Москва, 24 июля. Вдова Сергея Доренко развеяла прах супруга на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

ProUfu.ru: В Уфе кассир банка присвоила 6,5 млн рублей

Как сообщает proufu.ru со ссылкой на собственный источник, 39-летняя кассир банка «Открытие» в Калининском районе Уфы с 22 по 23 июля присвоила крупную сумму.
Обновлено в 03:14
Политика

Джонсон сделал первые назначения на посту британского премьера

Борис Джонсон, вступивший в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля, назначил главой МИД Великобритании Доминика Рааба, занимавшего пост министра по делам Brexit с июля по ноябрь 2018 года.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Общество

Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров

Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено 22 июля в 08:42
Общество

СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа

Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Боня похвасталась букетом от нового возлюбленного

Телеведущая Виктория Боня опубликовала в своём официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм" снимок с букетом цветов и намекнула на то, что её сердце занято, сообщают "Дни.ру".
Обновлено в 12:55
Футбол

Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле

Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).
Обновлено в 10:37
Происшествия

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова

Обновлено в 16:58
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Общество

В заповеднике нашли Шрама из «Короля льва»

В Африке в одном из кенийских заповедников был обнаружен одноглазый лев, своим видом напоминающий Шрама из мультфильма "Король Лев".
Обновлено в 16:56
Происшествия

Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»

Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Авто

Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Политика

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Общество

В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса

В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Суд арестовал петербуржца, ударившего восьмилетнего сына дверью

Жестоко обращавшегося со своими детьми мужчину задержали и арестовали в Петербурге 24 июля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 15:35
Экономика

WSJ: глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.
Обновлено в 15:21
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