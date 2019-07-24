Политика

Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президентаBFM.ru 09:21

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг РИА Новости слухи о смерти президента страны. По его словам, Эрдоган в отпуске, и это каждый год используется для распространения ложной информации.
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с чего всё началось

Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента

Советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай в комментарии РИА Новости опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Тайипа Эрдогана.
РИА Новости08:38

Подробнее о событии

В Турции отреагировали на сообщения о смерти Эрдогана

URA.Ru09:11

В Турции прокомментировали сообщения о смерти Эрдогана

Газета.Ru11:49

СМИ сообщили о смерти президента Турции Раджепа Эрдогана

VSE42 Новостивчера в 06:25

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Lenta.ru08:55

Эрдоган не умер, он в отпуске: советник президента Турции опроверг слухи

Вести.Ru08:51

Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента

РИА Новости08:38

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

RT на русском09:31
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Политика

Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера.
Обновлено в 12:19
Политика

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Ольга Дроздова взяла фамилию Дмитрия Певцова

Дроздова подала заявление на смену фамилии в начале июля. Вскоре звезда получит новые документы и официально станет Певцовой.
Обновлено в 10:44
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика

СБУ обвинили в подделке аудиозаписей по делу MH17

Обновлено в 12:24
Гаджеты

Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Наука

Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови

Вероятность заполучить рак поджелудочной железы резко возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, что характерно как для диабетиков, так и для вполне здоровых людей.
Обновлено в 09:54
Происшествия

СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова

Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
Обновлено в 10:00
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Космос

Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России

Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.
Обновлено в 05:55
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика

ГПУ возобновила производство о захвате власти Петром Порошенко

Украинские СМИ сообщают, что в Генеральной прокуратуре было возобновлено производство о «попытке захвата власти» бывшим президентом Украины Петром Порошенко во время кризиса в Керченском проливе.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено в 11:55
Происшествия

На Урале задержали подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры

Силовики задержали всех подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Игры

Control от Remedy ушёл на золото

Микаэль Касуринен На прохождение новинки уйдёт от 15 до 20 часов, если идти по основной сюжетной линии и лишь изредка отвлекаться на дополнительные поручения.
Обновлено в 11:37
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири

Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Общество

ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ

Компании Google придется заплатить 100 тысяч рублей штрафа за рекламу дипломных работ.
Обновлено в 11:50
Технологии

ВТБ запустит новое мобильное приложение в 2020 году

ВТБ планирует обновить мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android и сделать его более простым и понятным, сообщили в банке.
Обновлено в 11:10
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