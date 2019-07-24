Советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай в комментарии РИА Новости опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Тайипа Эрдогана.

с чего всё началось

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг РИА Новости слухи о смерти президента страны. По его словам, Эрдоган в отпуске, и это каждый год используется для распространения ложной информации.

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