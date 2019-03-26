Экономика
«Совет рынка» выступил против поддержки мусорных ТЭСВедомости вчера в 16:25
«Совет рынка» проанализировал различные технологии обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая мусорные теплоэлектростанции (ТЭС). И пришел к выводу, что они имеют наибольший срок окупаемости и не могут быть реализованы без мер поддержки.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Обновлено в 10:16
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Футбол
Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика
Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова
«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
Обновлено в 11:43
Космос
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны
Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено в 17:00
Общество
«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers
Квалифицированных сотрудников закрываемых заводов Ford Sollers в Татарии готов принять на работу «КамАЗ», сообщили в пресс-службе группы предприятий.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп провёл встречу с главой Google
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
Обновлено в 16:41
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Здоровье
Грандиозный скандал в ивановской медицине: врачи приписывают гражданам болезни
В марте 2016 года столичная прокуратура установила, что с сентября 2015 года по январь 2016 года гражданами сообщено более чем о 39 тысячах случаев указания медицинскими учреждениями фактически непредоставленных им услуг.
Обновлено в 18:26
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Колесо фортуны Крыма
Встречалось, например, такое суждение, что Крым связан с Россией теснейшими историческими и духовными узами и поэтому должен быть наш, а присоединение Голан имеет чисто военный смысл: с высот артиллерийским огнём можно накрыть пол-Израиля.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено в 04:55
Политика
Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме
Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Потушили крупный пожар в кондитерском цехе на Кубани
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что 27 марта в 20:37 стало известно о возгорании кондитерского цеха в поселке Глубокий.
Обновлено в 16:37
Наука
В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов
Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 19:06
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики
В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой
Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30