Экономика
«Совет рынка» выступил против поддержки мусорных ТЭСВедомости вчера в 16:25
«Совет рынка» проанализировал различные технологии обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая мусорные теплоэлектростанции (ТЭС). И пришел к выводу, что они имеют наибольший срок окупаемости и не могут быть реализованы без мер поддержки.
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Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Экономика
Denizbank может быть продан в первых числах апреля
Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.
Обновлено в 02:04
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Здоровье
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Финансы
Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%
"В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Собянин отметил качество подготовки врачей в «Первом меде»
Мэр отметил, что создание подобного института повышения квалификации и электронного обучения - важная работа, учитывая, что "Первый мед" - Сеченовский университет - является "основной базой для московских кадров".
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье
Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты
27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией
Петр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией, но после «российской деоккупации Донбасса и Крыма».
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
Обновлено в 02:00
Хоккей
Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге
"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
На депутатских слушаниях обсудили срыв программы капремонта
Сегодня в облдуме состоялись депутатские слушания по реализации программы по капремонту в Саратовской области.
Обновлено в 04:01
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу
Экс-министр Михаил Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу - ОНК.
Обновлено в 04:24
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес
По всей видимости, Бибер был уязвлен этим заявлением и просто не смог оставить этот выпад без ответа.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл уличили в стремлении к мировой славе
Обновлено вчера в 05:17