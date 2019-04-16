Экономика
Совет финансового омбудсмена установил страховщикам взносыСаминвестор 03:17
15 апреля 2019 года стало известно, что совет службы финансового уполномоченного (омбудсмена) установил размер взноса для страховых организаций, присоединившихся на добровольной основе, на уровне 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного омбудсмена Юрия Воронина.
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Утверждены ставки финобмудсмена для страховщиков и автоюристов
Агентство страховых новостейвчера в 10:58
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