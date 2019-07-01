Экономика
Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана ТрухановичКоммерсантъ 12:06
Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В середине февраля его задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.
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Авто
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Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
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Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Здоровье
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Авто
Audi представила спортивный седан S8
Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8.
Обновлено в 03:31
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Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.
Обновлено в 09:30
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Футбол
Бывший форвард «Ливерпуля» Адеканье перешел в «Лацио»
Экс-нападающий "Ливерпуля" Бобби Адеканье стал игроком "Лацио". Он перешел на правах свободного агента.
Обновлено в 17:09
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Террористическая организация Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность сторонников группировки.
Обновлено в 04:02
Общество
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Музыка
Майли Сайрус презентовала клип на песню Mother’s Daughter
Американская певица, автор песен и актриса Майли Сайрус презентовала новый клип на песню Mother's Daughter.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Политика
Эксперт оценил планы России и Китая отказаться от расчётов в долларах
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала оберег, защищающий ее от обмана
Обновлено в 17:03
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей.
Обновлено в 17:12
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
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Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, что Гарик Харламов читает ей сказки на ночь
Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе Так, сегодня Кристина удивила фолловеров заявлением, что муж, 38-летний Гарик Харламов, читает ей сказки на ночь.
Обновлено в 12:00
Авто
Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1
Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).
Обновлено в 06:58