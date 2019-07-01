Экономика

Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана ТрухановичКоммерсантъ 12:06

Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В середине февраля его задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Совет директоров банка «Восточный» вместо Калви возглавила Светлана Труханович

Finam.Ru12:17

Совет директоров банка «Восточный» нашел замену Калви

Ведомости11:12

Светлана Труханович избрана председателем совета директоров банка «Восточный»

Плас12:04

Совет директоров «Восточного» избрал нового главу вместо Калви

Rambler News Service11:17

В банке «Восточный» нашли замену Калви во главе совета директоров

Интерфакс10:23

Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович

Коммерсантъ12:06

Акционеры «Восточного» недовольны новым советом директоров

Саминвесторвчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:30
Культура

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Политика

Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 12:16
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Гаджеты

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Дана Борисова в Сочи поселилась в апартаментах Юрия Шатунова

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой

Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
Обновлено в 09:58
Технологии

В России созданы первые очки виртуальной реальности для военных

Обновлено в 11:31
Политика

Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России

Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Грызлов заявил о возможности разведения сил в Петровском и Золотом

Кроме действий в Петровском и Золотом, необходимо продолжить диалог Киева и Донбасса о дальнейших участках разведения, указал он.
Обновлено в 11:50
Кино

Кейли Куоко сыграет в триллере о стюардессе-алкоголичке

Обновлено в 02:14
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Теннис

Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 11:46
Политика

Володин призвал не подходить с «одинаковым лекалом» ко всем странам

Вячеслав Володин рассказал, что соглашение о сотрудничестве с ПАРЛАСЕН может быть подписано в ходе II Международного форума «Развитие парламентаризма», который сейчас проходит в Москве.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поддержала потерявшего отца Николая Баскова

Виктория Лопырева решила поддержать Николая Баскова, потерявшего на днях своего 67-летнего отца.
Обновлено в 12:23
Энергетика

НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной

Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
Политика

Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже

Яна Рудковская отправилась в Париж, чтобы поддержать российского дизайнера Ульяну Сергеенко.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год

Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Футбол

Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»

Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол

Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг сообщил о том, что покидает "Барселону".
Обновлено в 11:52
Происшествия

Пьяная россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии

Сотрудники финской пограничной охраны задержали россиянку, которая нарушила границу Финляндии на резиновой лодке.
Обновлено в 09:18
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное