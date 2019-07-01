Экономика
Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана ТрухановичКоммерсантъ 12:06
Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В середине февраля его задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб.
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Кроме действий в Петровском и Золотом, необходимо продолжить диалог Киева и Донбасса о дальнейших участках разведения, указал он.
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Виктория Лопырева решила поддержать Николая Баскова, потерявшего на днях своего 67-летнего отца.
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Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
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Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»
Полузащитник Кевин-Принс Боатенг сообщил о том, что покидает "Барселону".
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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
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