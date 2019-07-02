Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В середине февраля его задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб.

Спорт WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Происшествия Погибли 14 российских моряков-подводников В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Происшествия Врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка бывшему главному врачу калининградского родильного дома № 4 Еленой Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу этого роддома Элине Сушкевич.

Путешествия В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.

Политика Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку Вице-президент США Майк Пенс экстренно вызван в Вашингтон, в результате чего ему пришлось отменить запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, передает Fox News.

Политика Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми "Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Здоровье Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Политика Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.

Политика В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании Гендиректор ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Экономика Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Авто Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.

Технологии К 5G подключают стартапы Операторов могут интересовать стартапы, которые занимаются разработкой сервисов с возможностью их реализации в сетях 5G, но сосредоточиться им стоит на создании качественного канала подключения к услугам в облаке, уверен ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Политика Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.

Армия и оружие СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.