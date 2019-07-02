Экономика
Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана ТрухановичКоммерсантъ 12:06
Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В середине февраля его задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Вашингтон
Спорт
WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
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Погибли 14 российских моряков-подводников
В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
Обновлено в 09:33
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Врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка бывшему главному врачу калининградского родильного дома № 4 Еленой Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу этого роддома Элине Сушкевич.
Обновлено 30 июня в 15:03
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
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Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку
Вице-президент США Майк Пенс экстренно вызван в Вашингтон, в результате чего ему пришлось отменить запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, передает Fox News.
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Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсети
Скандальный пост грузинской певицы Нино Катамадзе о выступлениях в России больше не фигурирует в социальной сети Facebook.
Обновлено 30 июня в 23:30
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Ученые назвали опасные пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:07
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Политика
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Политика
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии
Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 11:33
Политика
Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании
Гендиректор ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Обновлено в 09:19
Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 05:39
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Технологии
К 5G подключают стартапы
Операторов могут интересовать стартапы, которые занимаются разработкой сервисов с возможностью их реализации в сетях 5G, но сосредоточиться им стоит на создании качественного канала подключения к услугам в облаке, уверен ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев.
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Политика
Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52