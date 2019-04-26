Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клубаРоссийская газета вчера в 08:33
В московском "Спартаке" вновь грядут большие перемены. Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Оба они покинут "Спартак" по окончании текущего сезона.
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СМИ: Алекперов принимал участие в решении об отставке Измайлова и Родионова
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Решение об увольнении Измайлова и Родионова из «Спартака» принималось при участии Алекперова
Sport24.ruвчера в 10:57
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