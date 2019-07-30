Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Происшествия Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.

Политика Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».

Политика Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17 Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш пытался передать Нидерландам не учтенные следствием материалы по катастрофе "Боинг-737" Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия В спецприемнике попросили приостановить арест Навального Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.

Футбол «Оренбург» намерен усилиться вратарем и полузащитником До закрытия трансферного клуб намерен усилиться еще двумя футболистами.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Экономика Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.

Общество В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия На журналиста «МБХ медиа» завели дело Как сообщает «Правозащита Открытки», дело возбуждено по статье 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией).

Музыка Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.

Армия и оружие Глава ПНС надеется на участие РФ в урегулировании ситуации в Ливии Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж выразил надежду, что Россия поможет урегулировать ситуацию на территории его страны.

Происшествия Арестован начальник уголовного розыска в Приморье В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Общество Число проблемных новостроек в России выросло вдвое С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.