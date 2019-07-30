Экономика
Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендовВедомости 04:31
Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:40, Вашингтон
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Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Футбол
Самедов объявил о завершении карьеры футболиста
Обновлено в 05:26
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Политика
Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17
Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш пытался передать Нидерландам не учтенные следствием материалы по катастрофе "Боинг-737" Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:28
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Оренбург» намерен усилиться вратарем и полузащитником
До закрытия трансферного клуб намерен усилиться еще двумя футболистами.
Обновлено в 03:44
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
На журналиста «МБХ медиа» завели дело
Как сообщает «Правозащита Открытки», дело возбуждено по статье 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией).
Обновлено в 06:24
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Твердотельные накопители PNY XLR8 CS2311 подходят для недорогих ПК
Обновлено вчера в 07:18
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Глава ПНС надеется на участие РФ в урегулировании ситуации в Ливии
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж выразил надежду, что Россия поможет урегулировать ситуацию на территории его страны.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Обновлено в 05:30
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Экономика
Центробанк научит кассиров определять подлинность банкнот
Банк России разработал курс, который научит кассиров российских магазинов определять подлинность банкнот, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:30