Экономика

Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендовВедомости 04:31

Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
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Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 8,68 рублей на акцию

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