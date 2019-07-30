Экономика
Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендовВедомости 04:31
Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Футбол
Кечинов: «Федун не жмот, но „Спартак“ превращается в середняка»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из команды Фернандо.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Россия отправит в Индию тысячу ракет
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Политика
Новое уголовное дело завели в отношении Порошенко на Украине
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Судье Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки в матче «Зенита» и «Оренбурга»
Главному арбитру матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергею Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки.
Обновлено в 07:33
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Футбол
Самедов завершил карьеру футболиста
С 2011 по 2018 год спортсмен играл за сборную России. После чемпионата мира 2018 года Самедов завершил карьеру в национальной команде.
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов
В Китае, 30 июля, начинается очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 07:55
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок
Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Обновлено в 05:51
Экономика
Суд признал обоснованным заявление о банкротстве группы «Эксперт»
Заявление о признании банкротом группы «Эксперт» было подано в суд в сентябре прошлого года.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Хоккей
«Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси» на два драфт-пика
Взамен «рыцари» получили право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года и право выбора в третьем раунде драфта 2021 года.
Обновлено вчера в 14:42
Кино
Машков рассказал, при каком условии он готов вернуться в кино
Известный российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором он сможет вернуться на большие экраны.
Обновлено вчера в 22:17
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Чистая прибыль «Сибура» по МСФО в I полугодии выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 77,608 миллиарда рублей, сообщила компания.
Обновлено в 07:44