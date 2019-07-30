Экономика

Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендовВедомости 04:31

Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МТС рекомендовано направить на дивиденды за первое полугодие 17,4 млрд рублей

DP.RU06:06

Совет директоров МТС рекомендовал направить 17,4 млрд рублей на дивиденды за I полугодие

ТАСС05:37

Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за I полугодие в 8,68 руб на акцию

ПРАЙМ04:40

Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 8,68 рублей на акцию

Коммерсантъ04:45

Совет директоров МТС определил размер промежуточных дивидендов за 2019 год

Банки.ру04:43

Совет директоров МТС рекомендовал направить 17,35 млрд рублей на промежуточные дивиденды

Интерфакс05:02

Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов

Ведомости04:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
Армия и оружие

Экспедиция с военными прибыла на Итуруп

Обновлено в 03:54
Космос

Япония и Индия отправят совместную миссию на Луну в 2023 году

Япония и Индия планируют в сентябре 2023 года отправить совместную миссию на Луну, чтобы найти воду в кратерах в районе Южного полюса, сообщает газета «Иомиури».
Обновлено в 00:29
Футбол

Футболист Александр Самедов объявил о завершении карьеры

Обновлено в 06:00
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

29% россиян не хватает денег на отпуск

29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая снялась в тапках и в спортивных штанах

Обновлено в 03:04
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Музыка

Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате

Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Авто

Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition

Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб

Обновлено в 01:08
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео

Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно

Обновлено вчера в 10:05
Политика

Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Экономика

Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Авто

Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera

Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Норму о нецелесообразности тушения лесных пожаров решили пересмотреть

Члены Совета Федерации предложат пересмотреть норму, согласно которой, в ряде случаев считается экономически нецелесообразным тушить лесные пожары.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Brexit без сделки. Чем грозит самый радикальный сценарий выхода из ЕС

Brexit без сделки в первую очередь ударит по экономике Отсутствие "правил развода" будет означать, что уже на следующее утро после Brexit Великобритания перестанет быть частью общего рынка и Таможенного союза.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов

Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»

Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Карапузов станет одноклубником Черышева в «Валенсии»

В случае подписания контракта Карапузов станет четвертым российским легионером в истории испанского клуба после Черышева, Валерия Карпина и Олега Саленко.
Обновлено вчера в 12:59
Главное