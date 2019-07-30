Экономика
Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендовВедомости 04:31
Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
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54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
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Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
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В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор
В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 10:23
Экономика
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Realme ищет бета-тестеров для таинственного Project X
Для участия в Project X кандидатам необходимо будет работать с бета-версией программного обеспечения и его отладкой.
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Экономика
АФК «Система» продаст 49% «Лидер-инвеста» группе «Эталон»
Совет директоров группы «Эталон» одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера «Лидер-инвест».
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Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
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Космос
Как с Марса доставят образцы грунта на Землю
Европейское космическое агентство (ESA) и NASA заявили о совместных планах на организацию доставки образцов марсианского грунта на Землю во время будущей миссии «Марс-2020».
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Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
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С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
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