Экономика

Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 годаРИА Новости 02:54

Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. По итогам 2017 года МОЭСК выплатила дивиденды в размере 1,54 миллиарда рублей, или 3,16 копейки на акцию.
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Совет директоров «Ямала СПГ» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г

ПРАЙМ12:57

Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить 22 млрд рублей дивидендов акционерам

Банки.ру11:41

МОЭСК может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 5,9 копейки

Finam.Ru03:09

«Башнефть» назвала размер дивидендов за 2018 год

Башинформ04:47

Тулаавтотранс не планирует дивиденды за 2018г

Интерфакс - Россия04:08

Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года

РИА Новости02:54

Мечта акционера

Московский Комсомолец11:31
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Авто

Продажи китайских автомобилей стремительно падают

Продажи автомобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, упали в апреле на 14,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщила крупнейшая автомобильная ассоциация страны сегодня, 13 мая, отмечая спад 10-ый месяц подряд.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Гаджеты

Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США

В самом начале разбирательства в корпорации заявляли, что такой иск может быть подан только разработчиком приложений, а не пользователем.
Обновлено в 11:14
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Общество

В Роструде напомнили гражданам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные придется ждать до ноября, в июне отдыхаем только один день.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино

Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Музыка

Лазарев выберет Сочи для нового «Евровидения» в случае победы

Певец Сергей Лазарев признался, что выбрал бы Сочи для проведения конкурса «Евровидение» в случае своей победы в этом году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню

СМИ сообщили, что 36-летняя гимнастка Алина Кабаева стала мамой и родила двойню.
Обновлено в 01:20
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Происшествия

В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН

Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
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