Экономика
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 годаРИА Новости 02:54
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. По итогам 2017 года МОЭСК выплатила дивиденды в размере 1,54 миллиарда рублей, или 3,16 копейки на акцию.
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Авто
Продажи китайских автомобилей стремительно падают
Продажи автомобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, упали в апреле на 14,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщила крупнейшая автомобильная ассоциация страны сегодня, 13 мая, отмечая спад 10-ый месяц подряд.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Гаджеты
Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США
В самом начале разбирательства в корпорации заявляли, что такой иск может быть подан только разработчиком приложений, а не пользователем.
Обновлено в 11:14
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Общество
В Роструде напомнили гражданам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные придется ждать до ноября, в июне отдыхаем только один день.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании
Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Музыка
Лазарев выберет Сочи для нового «Евровидения» в случае победы
Певец Сергей Лазарев признался, что выбрал бы Сочи для проведения конкурса «Евровидение» в случае своей победы в этом году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню
СМИ сообщили, что 36-летняя гимнастка Алина Кабаева стала мамой и родила двойню.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН
Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29