Экономика
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 годаРИА Новости 02:54
Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. По итогам 2017 года МОЭСК выплатила дивиденды в размере 1,54 миллиарда рублей, или 3,16 копейки на акцию.
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Общество
Подавляющее большинство россиян признались в любви к своей работе
Большинству россиян (85%), опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), нравится их работа.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров
«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.
Обновлено в 04:40
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Авто
Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме
Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет будет введен полный запрет на въезд в город автомобилей и мотоциклов с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Футбол
Яя Туре опроверг слухи о завершении карьеры
Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Авто
Японцы и масл-кары: все тайны машин «Двойного Форсажа»
Перед съемкой фильма машина была перекрашена из синего в серебристый, при этом ранее прокачанные салон и двигатель особо не меняли — пирамида из баллонов Nitrous Express и множественные экраны были на Skyline и раньше, как и турбокит HKS.
Обновлено в 03:16
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Технологии
«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Футбол
«Ливерпуль» может приобрести Брандта
Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.
Обновлено в 00:39
Технологии
Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур
Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:19
Игры
На выставке E3 2019 покажут новую игру об оборотне Werewolf: Earthblood
На игровой выставке E3 2019 состоится анонс игры Werewolf: Earthblood.
Обновлено в 04:18
Политика
Фракция «Батькивщина» поддержит любую дату инаугурации Зеленского
Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявила лидер партии Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Рады в понедельник.
Обновлено в 05:16
Политика
Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского
Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Белоруссия получила оружие по борьбе с беспилотниками
Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками, говорится на сайте Минобороны Белоруссии.
Обновлено в 04:45
Кино
Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино
Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»
Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41