Экономика

Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 годаРИА Новости 02:54

Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании. По итогам 2017 года МОЭСК выплатила дивиденды в размере 1,54 миллиарда рублей, или 3,16 копейки на акцию.
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«Башнефть» назвала размер дивидендов за 2018 год

Башинформ04:47

Тулаавтотранс не планирует дивиденды за 2018г

Интерфакс - Россия04:08

МОЭСК может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 5,9 копейки

Finam.Ru03:09

Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года

РИА Новости02:54

МОЭСК: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2018 ГОД В РАЗМЕРЕ 0,059 РУБЛЯ НА АКЦИЮ

Financial One02:54
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Общество

Подавляющее большинство россиян признались в любви к своей работе

Большинству россиян (85%), опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), нравится их работа.
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Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров

«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.
Обновлено в 04:40
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Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
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Происшествия

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
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Авто

Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет будет введен полный запрет на въезд в город автомобилей и мотоциклов с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Футбол

Яя Туре опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг слухи о том, что он закончил карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Авто

Японцы и масл-кары: все тайны машин «Двойного Форсажа»

Перед съемкой фильма машина была перекрашена из синего в серебристый, при этом ранее прокачанные салон и двигатель особо не меняли — пирамида из баллонов Nitrous Express и множественные экраны были на Skyline и раньше, как и турбокит HKS.
Обновлено в 03:16
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Технологии

«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.
Обновлено в 03:58
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Футбол

«Ливерпуль» может приобрести Брандта

Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.
Обновлено в 00:39
Технологии

Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур

Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
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Игры

На выставке E3 2019 покажут новую игру об оборотне Werewolf: Earthblood

На игровой выставке E3 2019 состоится анонс игры Werewolf: Earthblood.
Обновлено в 04:18
Политика

Фракция «Батькивщина» поддержит любую дату инаугурации Зеленского

Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявила лидер партии Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Рады в понедельник.
Обновлено в 05:16
Политика

Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского

Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Белоруссия получила оружие по борьбе с беспилотниками

Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками, говорится на сайте Минобороны Белоруссии.
Обновлено в 04:45
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
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