Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендовИнтерфакс 05:24
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
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«Сургутнефтегаз» может направить на дивиденды за 2018 год 81,9 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 04:14
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Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло во вторник призвал власти Хакасии оптимизировать расходы, в том числе на аппарат правительства, и направить средства на систему ЖКХ.
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Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
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Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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