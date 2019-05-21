Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендовИнтерфакс 05:24

Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.

Политика Команда Зеленского готовит законопроект об импичменте Украинский президент Зеленский в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об импичменте.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

Политика Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Здоровье Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Общество В Екатеринбурге убрали забор на месте возведения храма В Екатеринбурге демонтировали забор на месте возведения храма в одном из городских скверов, где на прошлой неделе состоялись акции протеста.

Политика Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».

Происшествия Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду Сына певца Игоря Талькова Игоря Талькова-младшего оштрафовали на 200 тыс. руб. за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей "Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.

Экономика ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

Происшествия Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.

Политика Воронеж посетит Дмитрий Медведев Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.

Общество Рейтинг самых хамских городов составлен в России Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.

Политика Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".

Политика Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ В интервью «Укринформу» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что властям в Киеве нужно приложить максимум усилий для мобилизации украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не позволить России вернуться в эту организацию.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен пригрозил России размещением датских истребителей в Гренландии, передает ТАСС.

Политика Против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.