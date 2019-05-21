Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендовИнтерфакс 05:24
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
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