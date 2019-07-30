Экономика

Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»ТАСС вчера в 12:18

Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
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