Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»ТАСС 12:18
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Политика
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:10
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Экономика
WSJ узнал о грозящем компании Фридмана Pamplona штрафе
В рамках договоренностей с регулятором Pamplona отказалась от места в совете директоров компании, а затем и пообещала найти покупателя на свой пакет к 19 июля 2019 г. Однако с BlackRock инвесткомпания не сошлась в цене, а Pacific Investment Management сама отказалась от идеи приобретения доли в Cofense, пишет WSJ.
Обновлено в 13:05
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната
Фанат российской рок-певицы Земфиры Рамазановой разгромил ее машину, которая была припаркована возле дома исполнительницы на Фрунзенской набережной, сообщает МК.RU.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии
Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.
Обновлено в 06:08
Наука
Российские ученые создали ультразвуковой томограф для диагностики рака
Аппарат создали в лаборатории лазерных ультразвуковых методов интроскопических исследований Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Хоккей
«Автомобилист» разгромил чешских «Пиратов» в контрольном матче
Обновлено в 13:52
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Самолеты ВВС США и Швеции провели разведку у границ России
Американский военный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведку у границ Калининградской области.
Обновлено в 13:46
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено в 09:19
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Политика
В Индии приняли закон, запрещающий «мгновенный развод»
Парламент Индии одобрил закон, запрещающий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") и определяющий его как уголовное преступление, сообщает газета Times of India.
Обновлено в 12:33