Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»ТАСС вчера в 12:18
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
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АФК «Система» полностью выйдет из капитала застройщика «Лидер Инвест»
Rambler News Serviceвчера в 12:49
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