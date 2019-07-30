Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»ТАСС 12:18
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального.
Обновлено в 16:43
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
Обновлено в 13:30
Футбол
Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Мужчина с топором напал на работников кредитной конторы в Петербурге
Мужчина напал с топором на сотрудников кредитной организации в бизнес-центре на площади Конституции в Санкт-Петербурге во вторник днем.
Обновлено в 09:11
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хотел бы иметь
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хочет иметь. Его откровенное интервью будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.
Обновлено в 13:20
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Общество
11 человек погибли в Японии из-за жары
В Японии из-за аномальной жары погибли одиннадцать граждан.
Обновлено в 04:27
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Торговые отношения США и Китая обострились в мае после 11-го раунда консультаций.
Обновлено в 10:05
Футбол
Ройс помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Санкт-Галлен»
Обновлено в 15:25
Политика
Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы
Мосгоризбирком решил отменить решение избиркома 43-го округа Москвы об отказе в регистрации Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 11:00
Политика
Четырёхметровый забор устанавливают у Белого дома в США
Металлическую ограду перед фронтальным видом Белого дома в Вашингтоне демонтируют, чтобы заменить на более высокую.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Шедший с миром в ДНР пьяный боец ВСУ подорвался на мине и потерял ногу
Официальный представитель оперативного командования Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал о бойце ВСУ, который шел в ДНР договариваться о мире, но подорвался на мине, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:41
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38