Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»ТАСС 12:18
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
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Общество
В трёх регионах Сибири ввели режим ЧС из-за пожаров
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Экономика
WSJ узнал о грозящем компании Фридмана Pamplona штрафе
В рамках договоренностей с регулятором Pamplona отказалась от места в совете директоров компании, а затем и пообещала найти покупателя на свой пакет к 19 июля 2019 г. Однако с BlackRock инвесткомпания не сошлась в цене, а Pacific Investment Management сама отказалась от идеи приобретения доли в Cofense, пишет WSJ.
Обновлено в 13:05
Политика
Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН
Член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на дебатах мировых лидеров в ходе Генассамблеи ООН.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
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Автоспорт
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Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Политика
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Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
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Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика
Власти объяснили рост числа бедных россиян
Рост числа россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, скорее всего, обусловлен новой методикой расчета.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
В ответ Небензя призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию".
Обновлено в 13:17
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика
Администрация Зеленского настроена на скорейшую отмену моратория на продажу земель
Администрация президента Украины Зеленского намерена отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца текущего года.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Общество
Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна
Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Неожиданно: у Xiaomi уже готов игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T
Сегодня утром компания MediaTek представила однокристальные платформы Helio G90 и Helio G90T, предназначенные для игровых смартфонов, а спустя несколько часов после этого выпуск смартфона на базе топовой версии SoC, G90T, подтвердила Xiaomi — через Twitter индийского отделения.
Обновлено в 09:17
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
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Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила Сеть откровенными фото
Соня Киперман шокировала Сеть постельной фотосессией. На снимке дочь Веры Брежневой позировала только в халате.
Обновлено в 02:35
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Сын Михаила Круга вырос красавчиком
Обновлено в 08:40
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
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Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Разведчик США несколько часов летал около границ России
Разведывательный самолет ВВС США RC–135V во вторник, 30 июля, три часа летал около Калининградской области.
Обновлено в 07:59
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31