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Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора. Также утверждён порядок применения данных тарифов страховщиками при определении страховой премии.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Энергетика Энергетика СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.

Финансы Финансы Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока остаются неизменными, максимальная не превышает 5,15% годовых – столько банк платит при размещении на 1-3 года во вклад «Сохраняй онлайн» от 400 000 руб.

Экономика Экономика Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.

Экономика Экономика Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями

Политика Политика РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

Экономика Экономика Что изменится в российских законах в декабре С 8 декабря вводится новый порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, вред здоровью которым был нанесен вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экономика Экономика Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).

Экономика Экономика Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года "Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.

Экономика Экономика «Черная пятница» прошла мимо торгцентров В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.

Экономика Экономика Пилотный проект по снижению бедности стартует в России Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.

Экономика Экономика В парламент Мальдив внесен новый закон об иммиграции Согласно законопроекту, внесенному парламентарием Мусой Маником, предполагается суровое наказание иностранных рабочих, которые покидают своих работодателей в поисках нового места заработка.

Экономика Экономика Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам.

Экономика Экономика Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.