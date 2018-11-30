с чего всё началось

Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора. Также утверждён порядок применения данных тарифов страховщиками при определении страховой премии.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Экономика Экономика Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Экономика Экономика В поиске выхода: что сделают власти для сокращения бедности в два раза На первом этапе с декабря 2018-го по март 2019 года в регионах планируется провести оценку реального уровня и структуры бедности, а также выявить основные ее причины: уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка и др.

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2% Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Экономика Экономика Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.

Экономика Экономика «Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».

Экономика Экономика Роскосмос назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкции США и ЕС.

Энергетика Энергетика Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2% Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Энергетика Энергетика Новак рассказал о планах России по нефтедобыче на 2019 год Добыча нефти в России на 2019 год пока планируется на уровне 2018 года, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Экономика Экономика «Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп» Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".

Экономика Экономика Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года "Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.

Экономика Экономика Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.

Экономика Экономика «Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Экономика Экономика В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов Правительство в четверг, 29 ноября, одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов.