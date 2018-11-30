Экономика

Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
RT на русском
09:32

Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора. Также утверждён порядок применения данных тарифов страховщиками при определении страховой премии.
RT на русском09:32
с чего всё началось
Совет директоров Банка России утвердил указание о расширении коридора базовых ставок тарифа по ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщает
 пресс-служба регулятора.
РБК10:12

Подробнее о событии

Центробанк утвердил новые тарифы ОСАГО

Коммерсантъ10:54

ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО

РБК10:12

Совет директоров Банка России утвердил указание о расширении коридора ОСАГО

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Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО

RT на русском09:32

ЦБ РФ сделал первый шаг к индивидуальному тарифу ОСАГО

Банки.ру09:18

Пенсионеры получат скидку на ОСАГО

Ведомости11:02

ЦБ РФ создал льготные условия для пенсионеров по ОСАГО

Российская газета10:25
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 13:04
Экономика

Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы

Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 11:59
Экономика

В поиске выхода: что сделают власти для сокращения бедности в два раза

На первом этапе с декабря 2018-го по март 2019 года в регионах планируется провести оценку реального уровня и структуры бедности, а также выявить основные ее причины: уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка и др.
Обновлено в 13:34
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Обновлено в 13:28
Экономика

Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов

Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
Обновлено в 13:28
Экономика

«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 11:47
Экономика

Роскосмос назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году

Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкции США и ЕС.
Обновлено в 13:08
Энергетика

Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%

Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 11:09
Энергетика

Новак рассказал о планах России по нефтедобыче на 2019 год

Добыча нефти в России на 2019 год пока планируется на уровне 2018 года, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 13:03
Экономика

«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»

Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 07:47
Экономика

Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года

"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 12:44
Экономика

Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах

В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 12:24
Экономика

«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб

Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:28
Экономика

В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов

Правительство в четверг, 29 ноября, одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов.
Обновлено в 10:17
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла на 67%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-октябре 2018 года выросла на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 151,9 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.
Обновлено в 12:08
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