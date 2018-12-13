Экономика

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Ведомости
10:43

Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа». Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота».
Ведомости10:43

Подробнее о событии

«Победа» получит в лизинг двадцать Boeing 737

News.ru11:07

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»

Ведомости10:43

Совет директоров группы «Аэрофлот» одобрил увеличение парка самолетов «Победы» на 20 судов

Rambler News Service10:32

«Победа» получит в лизинг 20 самолетов Boeing 737 MAX8

Finam.Ru10:13

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»

ПРАЙМ10:06

«Аэрофлот» одобрил сделки на поставку 20 Boeing 737 MAX для «Победы»

Интерфакс09:57

СД Аэрофлота одобрил лизинг 20 Boeing 737 для Победы

Financial One10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика

Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток.
Обновлено в 03:37
Экономика

ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки

В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.
Обновлено в 04:41
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд

Международные резервы России увеличились за неделю на $1,5 млрд. На 7 декабря они составили $463,6 млрд (против $462,1 млрд на 30 ноября).
Обновлено в 10:30
Экономика

Morgan Stanley сократит свое присутствие в России

Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Обновлено 11 декабря в 17:27
Экономика

Белоруссия оценила потери от налогового маневра России в 2019 году

Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере Российской Федерации в 2019 году могут составить около $300 млн.
Обновлено в 05:17
Экономика

Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве

Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика

«Роснефть» отказалась работать в Иране

Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы

Обновлено в 02:50
Экономика

Финская Valio начала производство сливочного масла в России

Финский производитель молочных продуктов Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом, поставки которого компания прекратила после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года.
Обновлено в 08:46
Финансы

Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Экономика

Аудитория рунета выросла на 3% за год

«На конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5,1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год»,— подсчитали в РАЭК.
Обновлено в 08:19
Экономика

Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность

Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»

Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.
Обновлено в 09:39
ещё по теме
Boeing 737
Узкофюзеляжный турбовентиляторный пассажирский самолёт. Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолётом за всю историю пассажирского авиастроения. Самолёт производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й. Фактически, Boeing 737 - общее название семейства из более чем десяти моделей воздушных судов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное