Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа». Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота».

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0% Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.

Экономика Экономика Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.

Экономика Экономика ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.

Экономика Экономика В Госдуме предложили внепланово проверять застройщиков Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Экономика Экономика Valio возобновит производство сливочного масла в России Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли на $1,5 млрд За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.

Экономика Экономика Сбербанк объяснил покупку домена sber.ru По данным Banki.ru, с начала декабря Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии.

Экономика Экономика Morgan Stanley сократит свое присутствие в России Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

Экономика Экономика В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» осваивает новые местонахождения «Нафтогаз» сообщил, что в рамках взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд подал пять исков в суды США для того, чтобы выяснить местонахождение активов «Газпрома» в Европе и найти свидетельства их незаконного вывода из юрисдикции Нидерландов.

Экономика Экономика Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.

Экономика Экономика «Роснефть» отказалась работать в Иране Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.

Экономика Экономика VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы Бернс работала в администрации США при президенте Бараке Обаме, она возглавляла президентский экспортный совет.

Экономика Экономика Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Литве Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и с Украины, получил лицензию специализированного банка от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и лицензию эмитента электронных денег в Литве, сообщается на сайте Банка Литвы.