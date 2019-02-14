Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя ГрудининаРБК 12:09
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина. Об этом РБК сообщил член совета депутатов Павел Цуканов.
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с чего всё началось
Грудинин стал членом совета депутатов города Видное Ленинского района Московской области 10 сентября 2017 года. Уже 29 сентября при поддержке КПРФ он был избран председателем совета депутатов. Занимая этот пост, Грудинин мало внимания уделял социальному обеспечению жителей Видного.Телеканал 360°09:27
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