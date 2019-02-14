Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя ГрудининаРБК 12:09

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина. Об этом РБК сообщил член совета депутатов Павел Цуканов.
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Грудинина сняли с должности главы совета депутатов Видного

Вести Подмосковья12:47

Павла Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов Видного

РИАМО10:31

Совет депутатов подмосковного Видного снял с должности его председателя Грудинина

ТАСС11:28

Грудинина сняли с поста председателя совета депутатов в подмосковном Видном

Ведомости10:51

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

РБК12:09

Грудинина сняли с должности

News.ru09:44

Грудинина сняли с должности главы совета депутатов Видного

Телеканал 360°09:27
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Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Красноярске

Обновлено в 10:12
Политика

Названо настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Расследовательская группа не уточняет, какую роль Сергеев играл отравлении.
Обновлено в 12:01
Общество

«ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ

На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.
Обновлено в 12:45
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Происшествия

В здании российского МИД нашли труп

На 19-м этаже здания МИД России в Москве обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Два самолета столкнулись во Внуково

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Монако» уволил Вадима Васильева с поста вице-президента

«Монако» на свое официальном сайте объявил об отставке Дмитрия Васильева с поста вице-президента клуба.
Обновлено в 12:10
Политика

Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей.
Обновлено в 11:05
Футбол

ВФСО «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Обновлено в 09:11
Экономика

Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Спорт

Щербакова завоевала золото на Юношеском олимпийском фестивале

Обновлено в 11:02
Здоровье

В России отзывают из обращения препарат от кашля «Эреспал»

Французский лекарственный препарат "Эреспал" отзывается из обращения в России, поскольку содержащийся в нем фенспирид может повлиять на здоровье сердца.
Обновлено в 12:23
Политика

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Тело солдата-срочника с пакетом на голове нашли на полигоне под Воронежем

Тело 19-летнего солдата-срочника, призванного из Краснодарского края осенью 2018 года, нашли в палатке на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Бизнес-джет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу

По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров.
Обновлено в 09:33
Политика

Сенаторы США готовят новые масштабные санкции против РФ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду представят законопроект, нацеленный на наказание России за вмешательство в выборы в США и за ее агрессию на Украине путем введения санкций против ее банковского, энергетического секторов и внешнего долга, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Под Орлом в пожаре погибла мать и двое детей

На место из Орла выехала оперативная группа по расследованию пожаров, и психолог.
Обновлено в 11:42
Политика

Эрдоган сомневается в выводе войск США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что есть основания сомневаться в выводе американских войск из Сирии.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Козак исключил снижение цен на бензин в России

Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено в 08:25
Футбол

Краснодар — Байер 0:0 (1-й тайм)

Полузащитники Шарль Каборе и Вандерсон выйдет на поле с первых минут в составе футбольного клуба "Краснодар" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Байером", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Советника главы Минэкономразвития арестовали по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы арестовал советника министра экономического развития Павла Пущина по делу о взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:47
Политика

В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы

В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Utair вынудила женщину выкупить 11 мест для двух детей-инвалидов

Обновлено в 02:03
Происшествия

ТАСС: Рауф Арашуков заказал два убийства за 1,5 млн рублей

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, наемным убийцам было передано 1,5 млн руб. "В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. руб.", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:51
Энергетика

Производитель С-400 подписал контракт с Газпромом

ПАО «Газпром» и концерн «Алмаз-Антей» подписали договор, касающийся поставок оборудования для подводной добычи углеводородов, сообщает пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 10:11
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Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Председатель Совета депутатов городского поселения Видное с 9 октября 2017 года. Депутат городского поселения Видное.
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Видное - город в России, административный центр Ленинского района Московской области и городского поселения Видное. Один из городов-спутников Москвы.
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