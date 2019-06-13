Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в KyivКоммерсантъ 01:31
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева. Как сообщается в Facebook посольства Украины в США, совет заменит в международной базе наименование с Kiev на Kyiv с 17 июня.
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Роль Bitcoin в мировой финансовой системе может значительно вырасти в следующие 12-18 месяцев, утверждает основатель и партнер Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.
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В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
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В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
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Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
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"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
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Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала
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Президент Польши считает поляков смелее русских
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более смелые, чем русские. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.
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Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди
Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
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Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус
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Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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