Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в KyivКоммерсантъ 01:31
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева. Как сообщается в Facebook посольства Украины в США, совет заменит в международной базе наименование с Kiev на Kyiv с 17 июня.
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с чего всё началось
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания Киева в международной базе, сообщила в Фейсбуке пресс-служба посольства Украины.Газета.Ru02:15
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