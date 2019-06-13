Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в KyivКоммерсантъ 01:31

с чего всё началось

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева. Как сообщается в Facebook посольства Украины в США, совет заменит в международной базе наименование с Kiev на Kyiv с 17 июня.

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Армия и оружие Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег «Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.

Происшествия Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.

Общество В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.

Общество Жители России назвали любимые мультфильмы Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Авто Kia представила седан Cadenza нового поколения Известная компания Kia представила публике усовершенствованный седан Kia Cadenza, который в дальнейшем поступит в продажу на местном рынке.

Происшествия В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .

Здоровье Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.

Происшествия В Киселевске появился первый пострадавший от подземного пожара О первом пострадавшем от подземного пожара в Киселевске стало известно сегодня.

Происшествия Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве 12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Армия и оружие Пакистан заявил об интересе к закупкам российского оружия Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Шоу-бизнес После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.

Хоккей Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз» Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Политика В Раде правление Зеленского назвали катастрофой Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Происшествия При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.

Общество В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1 Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.

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Экономика Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14% Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.

Общество ГИБДД вводит новый тест на опьянение В новой редакции вводится шестое основание: показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ.