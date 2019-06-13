Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в KyivКоммерсантъ 01:31

с чего всё началось

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева. Как сообщается в Facebook посольства Украины в США, совет заменит в международной базе наименование с Kiev на Kyiv с 17 июня.

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

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