Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в KyivКоммерсантъ 01:31
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева. Как сообщается в Facebook посольства Украины в США, совет заменит в международной базе наименование с Kiev на Kyiv с 17 июня.
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с чего всё началось
Если раньше правильной транслитерацией названия Киев было Kiev, то теперь американские географы по просьбе украинских властей поменяли его на Kyiv, о чем с радостью сообщил посол Украины в США Валерий Чалый и добавила на Facebook администрация дипмиссии.Телеканал 360°07:55
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