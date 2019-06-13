Политика
Совет США по географическим названиям переименовал КиевРИА Новости 05:51
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США. Теперь вместо "Kiev" будет писаться "Kyiv". Изменения в базу внесут с 17 июня.
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Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Обновлено в 05:03
Авто
Uber готовит беспилотный автомобиль Volvo нового поколения
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье
Медики предостерегли об опасности кофе
Обновлено в 03:36
Происшествия
Сергею Карабасову предъявлено обвинение в мошенничестве
Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:16
Экономика
Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой
В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Мамаев назвал судебное заседание позором
Во время заседания игрок "Краснодара" выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле»
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в ходе которых украинские силовики понесли крупные потери.
Обновлено в 05:51
Общество
Танцевальный сезон на ВДНХ откроют 15 июня
Танцевальный сезон на ВДНХ планируют открыть 15 июня, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено в 05:08
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Транспорт
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Неизвестный ударил мужчину ножом в московском ТЦ «Ереван Плаза»
Неизвестный преступник 11 июня ранил ножом мужчину в кафе, расположенном в торговом центре «Ереван Плаза» в Москве, а потом скрылся, пишет в четверг, 13 июня, РЕН ТВ.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети
Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Технологии
Андреас Антонопулос: токен Facebook — это риск для банков и Bitcoin
Крупные банки должны опасаться токена GlobalCoin от Facebook, предупредил автор книг о цифровых деньгах и авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.
Обновлено в 05:50
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике
«Таймырский телеграф» – Единый госэкзамен по математике включает два уровня: базовый и профильный.
Обновлено в 04:19
Экономика
Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что потребитель в течение семи дней имеет право отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
Обновлено в 03:30
Общество
Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее
Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
Обновлено в 05:52