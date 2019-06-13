Совет США по географическим названиям переименовал КиевВести.Ru вчера в 22:50

с чего всё началось

Написание названия столицы Украины изменится. Согласно решению совета США по географическим названиям, с 17 июня, после внесения поправок в базу, имя города будет писаться "Kyiv", а не "Kiev", как раньше. Решение было принято после обращения украинского посла Валерия Чалого.

Происшествия МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».

Экономика СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.

Политика Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).

Хоккей «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.

Общество Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком 12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Общество Стали известны результаты ЕГЭ по математике Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.

Политика Путин поддержал президента Молдавии Додона Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Общество Названы любимые мультфильмы россиян По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.

Происшествия В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».

Экономика Москва покинула рейтинг 100 самых дорогих городов Москва покинула рейтинг 100 городов, являющихся самыми дорогими для проживания иностранцев.

Происшествия Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои.

Общество Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.

Общество Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.