Политика
Совет США по географическим названиям переименовал КиевВести.Ru вчера в 22:50
Написание названия столицы Украины изменится. Согласно решению совета США по географическим названиям, с 17 июня, после внесения поправок в базу, имя города будет писаться "Kyiv", а не "Kiev", как раньше. Решение было принято после обращения украинского посла Валерия Чалого.
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с чего всё началось
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания Киева в международной базе, сообщила в Фейсбуке пресс-служба посольства Украины.Газета.Ru02:15
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