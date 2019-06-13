Политика
Совет США по географическим названиям переименовал КиевРИА Новости вчера в 22:39
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook. Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый.
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Общество
Марина Ярдаева о ЕГЭ и о том, почему мы не учим детей думать
Система ЕГЭ много кого кормит, и эти много кто заинтересованы длить этот абсурд бесконечно.
Обновлено в 01:31
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Технологии
Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы
В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Общество
Эксперты дали советы по выбору клубники
Обновлено вчера в 22:03
Интернет
Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google
Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google.
Обновлено в 01:20
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
США сообщили срок исполнения запрета по Huawei
Административно-бюджетное управление Белого дома установило срок на исполнения запрета американскими компаниями по Huawei.
Обновлено в 01:02
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Энергетика
Польша наращивает закупки сжиженного газа в США
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Кадыров прокомментировал конфликт с жителями Дагестана
Глава Чечни Кадыров призвал не поддаваться на провокации.
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты
Astra Linux поставят на смартфоны
Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено 11 июня в 17:01
Происшествия
16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.
Обновлено в 00:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено вчера в 12:16
Авто
В Сети появились первые фото LADA 4x4 с «автоматом»
Эксклюзивные фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач опубликовала группа "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Наука
В Канаде ученые создали универсальную донорскую кровь
Обновлено вчера в 16:38
Здоровье
Первый смертельный случай от вируса Эболы зафиксирован в Уганде
В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик, об этом 12 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во Внуково
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сказал, что собирается провести беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в аэропорту, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права его уволить
Зеленский не имеет права уволить генпрокурора Украины, заявил сам прокурор Юрий Луценко 12 июня изданию "тнеБабель".
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06