Совет США по географическим названиям переименовал КиевРИА Новости вчера в 22:39

с чего всё началось

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook. Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Авто Lexus продемонстрировал свой дебютный космический корабль Японский автогигант презентовал свой дебютный космический летательный аппарат, который будет принимать участие в съемках киноленты «Люди в черном».

Политика Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной «Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Политика Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2» По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.

Происшествия Мужчина подрался с медведицей из-за собаки Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.

Экономика Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.

Общество Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Общество Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.

Политика Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.

Экономика «Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".

Шоу-бизнес Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».

Политика Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова» Присутствие прозападных СМИ на несанкционированном митинге оппозиции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова является свидетельством иностранного вмешательства, заявил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Владимир Джаралла.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Гаджеты Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президента Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.

Политика Вика Цыганова заявила, что будет баллотироваться в Госдуму Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова прокомментировала появившуюся накануне в СМИ информацию, что она намеревается вернуться на свою малую родину, в Комсомольск-на-Амуре, и баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Общество Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.

Футбол «Спартак» купит форварда «Ромы» Понсе 22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Бойс» в 2016 году.

Общество Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6 км Пепловый выброс на высоту 6 км произошел из кратера высочайшего в Евразии действующего вулкана на Камчатке - Ключевского, сообщила в среду Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).