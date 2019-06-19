Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала ЖуковаТАСС 06:12

Городской совет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название - Проспект маршала Жукова. За это на заседании совета в среду проголосовало большинство депутатов.

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

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