Политика
Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала ЖуковаТАСС 06:12
Городской совет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название - Проспект маршала Жукова. За это на заседании совета в среду проголосовало большинство депутатов.
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Спорт
РУСАДА увеличивает число антидопинговых дел в Чувашии до 70
Как стало известно «Правде ПФО», 19 июня на пресс-конференции гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что количество дел о нарушении антидопинговых правил в Чувашии увеличат до 70.
Обновлено в 05:08
Интернет
В Telegram появится функция геочата
После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Политика
Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых
Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины.
Обновлено в 06:54
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 01:17
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 06:50
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Подмосковье частично обрушился мост через реку Лама
Около подмосковного Волоколамска частично обрушился мост через реку Лама, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Происшествия
Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область
В Астраханскую область из села Чемодановка, где 13 июня произошла массовая драка, перебрались несколько цыганских семей.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Общество
Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные
По данным ВЦИОМ, 83 процента взрослых россиян, закончивших школу более 15 лет назад, считают, что современные школьные выпускные вечера и балы излишне роскошны.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Россия подготовила к отправке в США партию ракетных двигателей РД-180
Обновлено в 06:23
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Космос
Телескоп «Спектр-Р» превзошел ожидания ученых
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
Обновлено в 05:43
Политика
В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Украинца, которого разыскивает Интерпол, задержали в Крыму
ИА «Ореанда-Новости» Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Республику Крым.
Обновлено в 06:55
Футбол
УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Экономика
АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе
По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии
Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05