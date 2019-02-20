Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом годуРоссийская газета 12:42

Совет Думы утвердил размер взносов в межпарламентские организации. Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в списке нет. ПАСЕ в 2014 году лишила Россию права голоса и других основных прав.

Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году

Политика Путин пообещал доплатить пенсионерам Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объяснил, почему российские пенсионеры справедливо почувствовали себя обманутыми, и распорядился выплатить им те деньги, которые они недополучили в 2019 году.

Спорт Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.

Спорт Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".

Происшествия В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.

Политика Совет ЕС одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Представители стран ЕС при союзе на уровне Coreper одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, достигнутый между представителями Европарламента, Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии ранее в феврале, говорится в Twitter пресс-службы Совета ЕС (EU Council Press).

Армия и оружие Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к военному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны".

Политика Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.

Политика СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб. По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и "Никифор Бегичев".

Автоспорт Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1» Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.

Происшествия В Москве задержан экс-омбудсмен Челябинской области Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов был задержан 20 февраля в Москве.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Политика Венесуэла закрыла морскую границу Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.

Политика Путин: безопасность России будет надежно и безусловно обеспечена Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов, — заявил президент.

Экономика Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.

Политика Российское посольство не может констатировать, что Скрипали живы Посольство России в Великобритании не может констатировать, что пострадавшие при ЧП в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил пресс-секретарь посольства.

Политика Источник рассказал о готовности доклада Мюллера по «делу о России» Спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер может представить доклад о расследовании уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Футбол Атлетико — Ювентус 0:0 (1-й тайм) Стали известны стартовые составы мадридского "Атлетико" и туринского "Ювентуса" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, они опубликованы на официальном сайте УЕФА.

Политика Путин объяснил демонстрацию ракет во время прошлогоднего послания Президент России Владимир Путин объяснил демонстрацию российского вооружения во время прошлогоднего послания послания Федеральному собранию.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок Жоржа Сен-Пьера Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок прославленного канадского бойца, в прошлом двукратного чемпиона UFC в среднем весе Жоржа Сен-Пьера.

Политика Янукович пригрозил Порошенко международным трибуналом Экс-президент Украины Виктор Янукович пригрозил нынешнему главе международным трибуналом в Гааге.

Происшествия СМИ узнали тайну семьи найденного у МКАДа мальчика с мешком на голове Мать шестилетнего ребенка, найденного у МКАДа с мешком на голове, несколько лет назад пережила развод.

Политика Нетаньяху отменил встречу с Путиным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.

Футбол Дом игрока «Ливерпуля» Мане во второй раз обокрали во время матча ЛЧ Отмечается, что особняк Мане уже подвергался нападению грабителей 1 ноября 2017 года во время домашнего матча Лиги чемпионов с "Марибором".

Происшествия Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.

Космос Астрономы обнаружили еще одну луну Нептуна Снимки с телескопа «Хаббл» помогли планетологам найти еще одну луну у Нептуна, следы существования которой были случайно замечены учеными еще пять лет назад.