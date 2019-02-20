Политика
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом годуРоссийская газета 12:42
Совет Думы утвердил размер взносов в межпарламентские организации. Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в списке нет. ПАСЕ в 2014 году лишила Россию права голоса и других основных прав.
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Армия и оружие
Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к военному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны".
Обновлено в 13:11
Политика
Путин начал оглашение послания к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал выступление с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета
Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин: оборонная часть послания была призвана успокоить россиян
Президент Владимир Путин в ходе встречи со СМИ по итогам своего послания Федеральному собранию заявил, что "оборонная" часть его выступления имела цель успокоить сограждан.
Обновлено в 13:10
Политика
В НАТО увидели в послании Путина угрозу союзникам
В НАТО увидели в послании Путина Федеральному Собранию угрозу союзникам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.
Обновлено в 11:45
Политика
СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай
Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб. По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и "Никифор Бегичев".
Обновлено в 12:27
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой
Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Экономика
Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт
"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивается доступ к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств (считывающее переносное устройство, которое может крепиться к банкомату - ИФ) для обналичивания денежных средств граждан с копий карт", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Экономика
Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный
Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.
Обновлено в 12:01
Политика
О чем говорил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 20 февраля во время послания к Федеральному Собранию предложил ввести льготу в 450 тыс. рублей для многодетных семей с ипотекой.
Обновлено в 13:22
Политика
В посольстве России не уверены, что Скрипали живы
В посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль все еще живы после покушения.
Обновлено в 12:55
Общество
Роскомнадзор назвал лидеров по злоупотреблению персональными данными
«Сфера кредитования является лидером по количеству жалоб от граждан в связи с обработкой персональных данных», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Обновлено в 12:55
Политика
Венесуэла закрыла морскую границу
Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.
Обновлено в 12:06
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
27 жителей Бельгии до сих пор получают «гитлеровскую» пенсию
Обновлено в 04:57
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели
Обновлено в 10:54
Политика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей
Новые меры демографической политики стали одной из главных тем ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 04:50
Финансы
Антон Силуанов прокомментировал повышение пенсий
Очередная пенсия будет выдана из расчета скорректированной индексации, отмечает вице-премьер, комментируя послание президента об улучшении пенсионного законодательства.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Националист Демушкин вышел из колонии досрочно
Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в колонии, вышел на свободу.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено 18 февраля в 13:37
Единоборства
Митрион бросил новый вызов Харитонову, пообещав больше не бить в пах
Американский боец Bellator Мэтт Митрион разместил на своей странице в Instagram пост с приглашением россиянина Сергея Харитонова на повторный бой.
Обновлено в 09:45
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Происшествия
Экс-омбудсмен Челябинской области задержан в Москве
Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в российской столице.
Обновлено в 13:40
Экономика
Bloomberg опубликовал «индекс греха»
В рамках вычисления размера "корзины греха", стоимость которой представители Bloomberg рассчитали для 50 стран мира, исследователи соотнесли средний недельный доход человека со ценой одного грамма амфетамина, такого же количества марихуаны, кокаина и опиоидов.
Обновлено в 13:43
Политика
Болтон заявил, что дни правления президента Никарагуа сочтены
Дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 10:03
Общество
Показ фильма «Праздник» сорвали в центре города
Обновлено в 13:54
Политика
Глава Шотландии: После Brexit регион будет добиваться независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что после того, как Великобритания выйдет из Европейского союза, Шотландия обязательно станет независимым государством.
Обновлено в 11:35
Автоспорт
Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1»
Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
Обновлено в 12:38