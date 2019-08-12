"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Футбол «Валенсия» объявила о переходе Мангала Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».

Политика Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо» Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье "В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.

Политика Президент Зеленский уволил 18 глав администраций в двух областях На сайте президента Украины опубликованы распоряжения об увольнении 18 глав районных государственных администраций во Львовской и Донецкой областях.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Политика США ужесточат правила получения грин-карт Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.

Космос Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.

Технологии Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка.