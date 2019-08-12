Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела РоссииРИА Новости 13:19

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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