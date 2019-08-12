Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела РоссииРИА Новости 13:19
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Внеочередное заседание Совета ГД по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России состоится 19 августа
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник, 12 августа, провел рабочую встречу с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась инициатива руководителей фракций ГД о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.Государственная Дума РФ07:33
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В повестку дополнительного заседания Совета Госдумы по вмешательству в дела РФ включено два вопроса
Парламентская газета12:13
Вячеслав Володин обсудит с Василием Пискаревым инициативу фракций по расследованию вмешательства извне в выборы РФ
Государственная Дума РФ09 августа в 09:40
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