Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела РоссииРИА Новости 13:19

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Внеочередное заседание Совета ГД по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России состоится 19 августа

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник, 12 августа, провел рабочую встречу с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась инициатива руководителей фракций ГД о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
Государственная Дума РФ07:33

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В повестку дополнительного заседания Совета Госдумы по вмешательству в дела РФ включено два вопроса

Парламентская газета12:13

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Давыдов.Индексвчера в 11:10

Совет ГД 19 августа рассмотрит вопрос создания комиссии по вмешательству в дела РФ извне

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
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