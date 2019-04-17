Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунетаЭхо Москвы 15:30

По сути ничего не изменится, по-прежнему будут работать зарубежные сервера, но на случай сбоя в России будет работать дублирующий, резервный сервер. Тем самым Россия останется частью мирового интернет-пространства, но устойчивость и надежность отечественного сегмента будет значительно выше.

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Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунета

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