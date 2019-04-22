Экономика

Совет Федерации приготовился одобрить закон о крабовых аукционахНаша версия вчера в 01:00

Передел квот на вылов краба может начаться уже в 2019 году. Сенаторы не скрывают: в дальнейшем правила могут измениться вновь. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поддержал резонансный проект закона о крабовых аукционах.
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Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

РБКвчера в 08:45

Сенаторы проследят за крабовыми аукционами

Парламентская газетавчера в 10:36

Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

ТАССвчера в 06:34

Совет федерации одобрил закон о крабовых аукционах

Коммерсантъвчера в 06:58

Совфед одобрил закон о проведении крабовых аукционов

РИА Новостивчера в 06:33

Приморские регионы готовятся затянуть пояса

Московский Комсомолецвчера в 02:27

Совет Федерации рассмотрит сегодня законопроект об изменении порядка проведения аукционов по вылову краба

Эхо Москвы21 апреля в 23:27
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Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Екатеринбурге предприятие спрятало Lexus из-за долга в 12 миллионов

Екатеринбургские приставы арестовали у строительного предприятия Lexus LX450D за долг в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 01:18
Политика

Совет Федерации одобрил законопроект об изоляции российского интернета

Члены Совета Федерации в ходе голосования 22 апреля одобрили резонансный законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета (закон «об изоляции Рунета»).
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Депутат Госдумы предложил обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, задержанных в России после инцидента в Керченском проливе, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 01:03
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице

Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

ВСУ провели учения по захвату судов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения по захвату судов.
Обновлено в 00:45
Политика

Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном

Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 01:01
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Суд вынес приговор четверым подросткам, убившим инвалида на Урале

Обновлено в 01:04
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

В результате терактов на Шри-Ланке в воскресенье погибли, по последним данным, 310 человек.
Обновлено в 00:17
Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей

Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в прошлом году нарушения почти на 773 млрд рублей.
Обновлено в 01:30
Общество

Жители Приморья начнут получать качественную медпомощь в Приморье

Губернатор Приморского края доложил о работе краевой администрации в 2018 году Тема, которая одна из наиболее важных в крае - медицинское обслуживание жителей Приморья, а также качественное оборудование, которое сможет диагностировать различные заболевания.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Авто

Great Wall выпустит роскошную версию кроссовера Haval F5

Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит роскошную версию.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой

В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено 21 апреля в 18:43
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение

Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено вчера в 18:17
Гаджеты

Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой

Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Пять девушек задержали в сауне Иркутска за интимные услуги

Обновлено в 00:45
ЖКХ

Стал известен график отключения горячей воды

График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено вчера в 09:51
Авто

Renault выпустит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компания Renault намерена создать бюджетный кроссовер на базе уже вышедшего Renault Kwid.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
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