Экономика
Совет Федерации приготовился одобрить закон о крабовых аукционахНаша версия вчера в 01:00
Передел квот на вылов краба может начаться уже в 2019 году. Сенаторы не скрывают: в дальнейшем правила могут измениться вновь. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поддержал резонансный проект закона о крабовых аукционах.
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Совет Федерации рассмотрит сегодня законопроект об изменении порядка проведения аукционов по вылову краба
Эхо Москвы21 апреля в 23:27
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