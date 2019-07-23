Политика
Совет Федерации освободил Малиновского от должности замгенпрокурораИнтерфакс 03:50
Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора РФ Владимира Малиновского в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет. Такое решение принято на заседании верхней палаты во вторник.
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Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора Малиновского
Парламентская газета04:19
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Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
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