Политика

Совет Федерации освободил Малиновского от должности замгенпрокурораИнтерфакс 03:50

Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора РФ Владимира Малиновского в связи с его выходом на пенсию за выслугу лет. Такое решение принято на заседании верхней палаты во вторник.
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Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского

Российская газета04:06

Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора Малиновского

Парламентская газета04:19

Совфед освободил от должности замгенпрокурора Малиновского

ФАН04:08

Совфед освободил замгенпрокурора Малиновского от должности

Pravda.Ru05:10

Совфед освободил Малиновского от должности заместителя генпрокурора

ТАСС03:53

Совфед освободил от должности замгенпрокурора РФ Малиновского

Телеканал 360°03:52

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

РИА Новости03:47
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