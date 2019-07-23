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Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

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Политика США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.

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Политика СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».

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