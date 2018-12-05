Экономика
Совет Федерации одобрил «заморозку» пенсий россиян
Совет Федерации одобрил «заморозку» пенсий россиянВерсия-Саратов05:57
Верхняя палата парламента поддержала законопроект, который продлевает «заморозку» накопительной части пенсий россиян до 2021 года.
Версия-Саратов05:57
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Энергетика
Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти
Министры стран ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета в среду согласились с необходимостью снижения добычи нефти, в том числе Россия.
Обновлено в 15:09
Экономика
Сбербанк ограничил переводы денег по номеру телефона
Клиенты Сбербанка смогут осуществить переводы денег по номеру телефона только на дебетовые карты, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 15:34
Экономика
Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара
"Комиссия призывает государства-члены включить в свои межправительственные соглашения с третьими странами типовое положение, разработанное комиссией, связанное с использованием евро в качестве валюты по умолчанию", - говорится в рекомендациях.
Обновлено в 14:46
Экономика
Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 15:22
Экономика
Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота
Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 5 декабря.
Обновлено в 14:01
Энергетика
«Газпром» вывел крупнейшее месторождение на проектную мощность
«Газпром» 5 декабря запустил третью очередь Бованенковского месторождения, одного из крупнейших месторождений, разрабатываемых компанией.
Обновлено в 15:07
Экономика
Россиянам могут уменьшить выплаты по ипотеке на срок до года
Ранее сообщалось, что Банк России предложил разрешить россиянам приостанавливать выплаты по ипотеке, если они оказались в тяжелой финансовой ситуации.
Обновлено в 12:10
Экономика
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger
Правкомиссия не стала рассматривать сделку с Schlumberger Правительство РФ в очередной раз не согласовало сделку по продаже Schlumberger блокпакета крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company.
Обновлено в 14:19
Экономика
Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 года
Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.
Обновлено в 15:02
Экономика
Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга
Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено в 13:50
Энергетика
Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении на сайте DEA.
Обновлено в 15:13
Экономика
Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%
Потребительские цены в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 12:48
Экономика
Таксистам пересчитывают зарплату
Департамент транспорта Москвы рекомендует сервисам ориентироваться на среднемесячную зарплату водителя автобуса, составляющую около 65 – 70 тыс. руб. Представители агрегаторов такси напоминают, что являются лишь посредниками между пассажирами и перевозчиками.
Обновлено в 14:12
Экономика
Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца).
Обновлено в 10:51
Экономика
К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»
Обновлено в 15:25