Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунетаЭхо Москвы вчера в 15:30

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, объясняя необходимость закона об изоляции российского сегмента интернета, сказала, что он позволит не допустить ущерба от возможных угроз извне.

Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунета

Хоккей Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Авто Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Политика Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммиту Сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла во Владивосток, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Экономика «Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.

Экономика Самозанятых Ростовской области захотели обложить налогом Правительство Ростовской области в настоящее время прорабатывает вопрос по вхождению региона в число субъектов РФ, в которых в пилотном режиме введён налог для самозанятых, рассказала замгубернатора-министр финансов Лилия Федотова.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Происшествия В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.

Экономика Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.

Общество Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Экономика Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.

Наука В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.

Общество 109 тысяч тонн картофеля потеряло Приморье в 2018 году В 2018 году сельское хозяйство Приморья понесло серьёзные потери, рассказал глава региона Олег Кожемяко: потери по картофелю составили 109 тыс тонн, по овощам — 53 тыс тонны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес 24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений, который родился в браке актрисы с Георгием Пусепом.

Политика Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить» Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».

Политика Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Экономика Кабмин утвердил критерии достройки домов по старым правилам В каких случаях жилье разрешат достраивать без эскроу-счетов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит послабление для застройщиков многоквартирных домов.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Хоккей Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.

Политика Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.

Политика Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.

Политика Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.

Политика Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.

Шоу-бизнес Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости Телеведущую машу Малиновскую не редко называют иконой стиля середины нулевых.

Происшествия Против директора УКС Бердска возбуждено уголовное дело о мошенничестве Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении и. о. директора муниципального казенного учреждения (МКУ) "Управление капитального строительства" города Бердска Новосибирской области и генерального директора ООО "Росстрой".