Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»Ведомости 07:18

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
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Интервью с сенатором, проголосовавшим против закона о суверенном интернете

Дождь14:18

Россия выдержит «самые изощренные» атаки на рунет, заявили в Роскомнадзоре

РИА Новости08:38

Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунета

Эхо Москвы15:30

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Газета.Ru07:58

В Минкомсвязи назвали обеспечение бесперебойной работы Рунета задачей ведомства

ТАСС08:16

Матвиенко объяснила необходимость изоляции Рунета на примере отключения электричества в Совфеде

Snob.ru10:14

Россияне не одобрили закон о суверенном интернете

Деловое обозрение01:56
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Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Транспорт

Новый ГОСТ разрешил устанавливать в России уменьшенные дорожные знаки

Согласно приказу Росстандарт в России вводится новый ГОСТ, согласно которому разрешены дорожные знаки размером 500х500 и 400х400 мм, сообщает РГ.
Обновлено в 06:23
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам

Обновлено в 09:30
Политика

Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской

Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.
Обновлено в 16:41
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:11
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США

Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Гаджеты

Lenovo в России представила новый ультрабук Lenovo Yoga S940

В России минимальна версия Lenovo Yoga S940 составит 140 тыс. рублей.
Обновлено в 10:43
Политика

США обещают награду за сведения о деньгах «Хезболлы»

За информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлы", Вашингтон обещает награду в 10 миллионов долларов.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной

Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто

Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo

Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Игры

Фрост стала последним бойцом основного ростера Mortal Kombat 11

Обновлено в 16:29
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Обновлено вчера в 22:55
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