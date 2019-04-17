Политика
Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунетаЭхо Москвы 15:30
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, объясняя необходимость закона об изоляции российского сегмента интернета, сказала, что он позволит не допустить ущерба от возможных угроз извне.
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Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Здоровье
Как можно снизить давление без лекарств, поведали эксперты
Эксперты поведали, как можно снизить давление без лекарств людям с "мягкой гипертонией" - когда давление повышается периодически.
Обновлено в 12:09
Политика
Обозреватель Haaretz: Порошенко сгубила водка
Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.
Обновлено в 21:36
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Политика
«Норвежская Ванга» назвала три предвестника мировой войны
«Южный Федеральный» сообщает, что в предсказании Смелхус названы три предвестника мировой войны и они не связаны с политикой.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%
По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Авто
Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla
Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Медики: переизбыток витаминов может привести к онкологии
Переизбыток витаминов может привести в аллергии, онкологии или инсульту. Об этом рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева в интервью для АиФ.
Обновлено в 20:20
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей
Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51