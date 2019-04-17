Политика

Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунетаЭхо Москвы 15:30

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, объясняя необходимость закона об изоляции российского сегмента интернета, сказала, что он позволит не допустить ущерба от возможных угроз извне.
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Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунета

Эхо Москвы15:30

Совфед одобрил закон об устойчивости Рунета

РИА Новости07:26

Совет федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъ07:07

В Минкомсвязи назвали обеспечение бесперебойной работы Рунета задачей ведомства

ТАСС08:16

Совет Федерации одобрил законопроект об «автономном Рунете»

Реальное время07:09

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Газета.Ru07:58

Россияне не одобрили закон о суверенном интернете

Деловое обозрение01:56
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Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
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Как можно снизить давление без лекарств, поведали эксперты

Эксперты поведали, как можно снизить давление без лекарств людям с "мягкой гипертонией" - когда давление повышается периодически.
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Политика

Обозреватель Haaretz: Порошенко сгубила водка

Обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер считает, что политическую карьеру Петра Порошенко сгубила русская водка.
Обновлено в 21:36
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Наука

Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 06:34
Политика

«Норвежская Ванга» назвала три предвестника мировой войны

«Южный Федеральный» сообщает, что в предсказании Смелхус названы три предвестника мировой войны и они не связаны с политикой.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Гаджеты

Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%

По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Авто

Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика

Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах

Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Авто

Geely привезёт в Россию новый седан FE6

Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено в 21:03
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Здоровье

Медики: переизбыток витаминов может привести к онкологии

Переизбыток витаминов может привести в аллергии, онкологии или инсульту. Об этом рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева в интервью для АиФ.
Обновлено в 20:20
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей

Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР

Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Шоу-бизнес

Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
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